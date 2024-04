VIDÉO - Alerte avalanches : la route d'Isola 2000 fermée temporairement pour la 3ᵉ fois cet hiver

Dans les Alpes-Maritimes, la station d'Isola 2000 s'est à nouveau retrouvée coupée du monde, à cause d'une coulée de neige sur la route et des risques d'avalanche. C'est la troisième fois que la situation se produit cet hiver.

De l'autre côté de la route barrée, de la neige fraîche et la promesse d'une belle journée de ski. Mais ce lundi matin, impossible d'accéder à la station d'Isola 2000 située dans les Alpes-Maritimes. "On voulait monter et allait skier mais malheureusement à cause de la route bloquée, on attend et on espère que ça se dégager bientôt", confie une passante avant de conclure : "On est un peu déçus mais la sécurité avant tout."

Une trentaine d'hébergements d'urgence

L'unique accès à la station est coupé depuis dimanche, à cause d'une coulée de neige sur la route et d'un fort risque d'avalanche. C'est déjà la troisième fois cette saison que cela arrive, avec de gros contre-temps à la clé, mais rien d'alarmant pour Mylène Agnelli, la maire du village : "C'est l'inconvénient d'avoir beaucoup de neige. Alors, on est très contents d'avoir beaucoup de neige et cela envoie un très bon signal à tous ceux qui pensent que l'hiver est terminé et qu'il n'y aura plus de neige dans les stations. Non, ce n'est pas terminé. Parfois, il tombe beaucoup de neige en très peu de temps. Hier, par exemple, il est tombé 30 centimètres de neige sur Isola 2000, en une heure et demie. Forcément, il faut le temps que tout soit sécurisé pour pouvoir rouvrir."

Plusieurs touristes se sont retrouvés bloqués dans la station dimanche soir. La mairie a dû assurer l'hébergement d'urgence d'une trentaine de personnes dans une salle polyvalente. Parmi elles, Lucas Blanchart, que nous avons pu contacter ce lundi matin."Ils ont mis des lits de camp et des couvertures de survies, on a dormi dessus", raconte-t-il dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

Isolés à 2000 mètres d'altitude, la plupart ont dû abandonner l'idée d'un lundi de Pâques en famille, comme Luana Lerousseau. "Quand on doit absolument rentrer pour des raisons professionnelles ou autre, on est tout de suite tentés de monter dans sa voiture mais l'idéal, c'est plutôt d'accepter la situation", préconise-t-elle. La route a finalement pu être sécurisée grâce au déclenchement d'une avalanche préventive. Elle a été rouverte peu avant midi.