Alerte incendie : la population appelée à la vigilance dans les Bouches-du-Rhône

Au milieu de la garrigue et des pins, sur ce sentier, la barrière est fermée. Ici, comme dans seize des 25 massifs des Bouches-du-Rhône, l'accès est strictement interdit ce mardi et sous surveillance 24h/24. Au total, une trentaine de caméras sont positionnées à des endroits à risque. Une vigilance à distance, mais aussi sur le terrain. "Plus de 900 pompiers sont déployés sur l'ensemble du département", assure Frédéric Papallarodo, chef de salle du SDIS Bouches-du-Rhône. Les massifs forestiers sont fermés à la population. Cette dernière est d'ailleurs appelée à la plus grande vigilance.