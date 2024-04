VIDÉO - Alerte météo en Bretagne : vive inquiétude des agriculteurs

C’est une nouvelle alerte météo qui concerne notamment le Finistère. La tempête Pierrick frappera la Bretagne ce lundi et demain, avec des rafales de plus de 130 km/h. Une équipe du 20H de TF1 a rencontré des agriculteurs bretons, tous craignent les conséquences des conditions météo pour leur récolte.

Thomas Castrec est inquiet. Sur les parcelles de cet éleveur, situées à Cast dans le Finistère, il a plu l’équivalent d’une demi-année de précipitation en seulement quatre mois. Il le constate à la texture de la terre. "Quand la terre est collante, c'est qu'il y a trop d'eau dans le sol", explique-t-il. Trop d’eau pour pouvoir passer les tracteurs et les machines dans les champs. "On va récolter tardivement, par conséquent les rendements vont en pâtir. On estime une perte entre 15 et 20%, par rapport à une année normale. Depuis le mois d'octobre, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait trois ou quatre jours de pluie non-stop. C'est une catastrophe", pointe l'éleveur.

Il y a des collègues qui sont un peu plus au sud de la Loire qui ne peuvent pas planter du maïs doux. Bruno Calle, président de la FDSEA 56 et producteur de lait et de légumes pour d'Aucy à Arzal (Morbihan)

Avec trois semaines de retard dans la plantation de ses pommes de terre, tout est décalé. Cet excédent de pluie touche de nombreux agriculteurs bretons. Dans le Morbihan, Bruno en témoigne, sur des images qu'il a envoyées à l'équipe de TF1. "C'est impossible de rentrer notre matériel dans des parcelles dans cet état", en malaxant la terre pâteuse et très humide, dans la paume de sa main.

Il déplore un mois et demi de retard dans la plantation de petits-pois, un mois dans celle des carottes. Il est pour lui impossible de fournir l’usine de sa coopérative. Mais la Bretagne n’est pas la seule région touchée. Pour le président de la FDSEA 56, Bruno Calle, "c'est le quart nord de la France aujourd'hui" qui est impacté. "Il y a des collègues qui sont un peu plus au sud de la Loire qui ne peuvent pas planter du maïs doux qui est récolté, en général, à partir de juillet. Sur la filière légumes France, il y a une vraie difficulté mais on va avoir la même difficulté pour les fourrages", s'inquiète ce producteur de lait et de légumes pour d'Aucy à Arzal (Morbihan).

Une inquiétude que partage Jean-Alain Dinavac'h, président de la FDSEA 29, également producteur de lait et éleveur de porcs. La moitié de ses pâturages sont gorgés d’eau. Conséquence : la moitié de son cheptel reste à l’étable. Comme Jean-Alain, ses vaches espèrent le retour des beaux jours, pour enfin profiter du printemps.