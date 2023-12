VIDÉO - Alerte météo : crues et coupures d'électricité dans les Hautes-Alpes

Différents départements de montagne sont concernés par des alertes météo en raison des risques de neige-verglas, pluie-inondation et crues. Il y a des dégâts, des routes inondées et des coupures d'électricité, notamment dans les Hautes-Alpes.

Une voiture abandonnée devant la montée des eaux en Savoie. Et d'heure en heure à Annemasse, en Haute-Savoie, le débit du cours d'eau se renforce. Plus en altitude jeudi soir déjà, les torrents se faisaient menaçants. À Eygliers, dans les Hautes-Alpes, les pompiers tentent de détourner le torrent et l'école primaire a été fermée depuis 6h du matin.

"Ça va continuer à déborder et on essaye de faire ce qu'on peut", confie la maire d'Eygliers, Anne Chouvet. Nous avons pu joindre la gérante de l'hôtel Lacour, Céline Eymar. Selon elle, il y a 30 centimètres d'eau dans toutes les réserves des cuisines. Ici, jusqu'à une heure du matin, les pompiers ont pompé l'eau infiltrée dans un transformateur électrique hors-service.

En plan B, des groupes électrogènes pour alimenter un bâtiment juste en contrebas, la cantine des écoles de la vallée et ses chambres froides. Pour nourrir les 400 enfants, ce sont des raviolis cuits au gaz. L'urgence aussi est de sauver la production d'une microbrasserie.