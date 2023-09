VIDÉO - Les images de la tornade en Mayenne : d'importants dégâts mais pas de blessés

D'autres départements ont été frappés par des phénomènes violents dimanche. En Charente et en Haute-Vienne, les habitants ont été surpris par des pluies intenses, accompagnées de grêle et de violentes rafales. Sur la commune de Chauray, juste à côté de Niort, dans les Deux-Sèvres, près de cinq mille personnes participant à un festival ont dû être évacuées.

Une large moitié ouest du pays avait été placée en vigilance orange pour les orages, dimanche, Météo-France redoutant un épisode "intense" avec de la grêle, des rafales et des pluies diluviennes. Le temps devrait être plus calme ce lundi, et seules la Drome et l'Ardèche restent en vigilance orange avec une activité pluvieuse et orageuse temporairement soutenue dans ces deux territoires.