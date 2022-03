Alerte météo : la neige arrive, le Nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange

Le froid et la neige sont de retour. Alors que les températures chutent sur l'ensemble du territoire, les départements du Nord et du Pas-de-Calais ont été placés en vigilance orange ce jeudi matin par Météo France pour neige-verglas.

L'organisme de prévision évoque un "épisode neigeux notable pour la saison", attendu à partir de minuit.

Ce jeudi, de petites pluies touchent la Normandie et dans les Hauts-de-France, parfois accompagnées de flocons. Dans l’après-midi, les averses de pluie et de neige mêlées se maintiendront de l’estuaire de la baie de Seine aux Ardennes. Sur les hauteurs du Pas-de-Calais, une fine pellicule sera possible alors que le vent de nord deviendra fort, soufflant jusqu’à 80 km/h. Pendant ce temps, il neigera sur tous les reliefs dès 1000 m d’altitude.

Mais la véritable dégradation est attendue dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle se mettra en place par les Hauts-de-France, gagnant ensuite la Haute-Normandie puis l’Île-de-France en deuxième partie de nuit. En raison de températures proches de 0°C, il neigera dans toutes ces régions avec des intensités parfois marquées et dans une ambiance très ventée.