VIDÉO - Seine-Maritime : malgré le verglas et la neige, ils doivent sortir travailler

Pour limiter les risques liés au verglas, de nombreuses entreprises recommandent le télétravail à leurs salariés. Mais quand cela n'est pas possible, comment s'organisent ceux qui doivent sortir à pied ou en voiture ? Le JT de TF1 a rencontré des professionnels en Seine-Maritime.

Cette journée, Stéphanie l'aborde avec philosophie. Infirmière libérale, elle doit rendre visite à 39 patients, mais la route est glissante. Les derniers mètres à parcourir à pied sont encore plus périlleux. "C'est traître, c'est très glissant et on ne le voit pas", commente-t-elle dans le reportage en tête de cet article. Elle redouble d'attention en marchant. À peine le temps de déballer son matériel, le téléphone sonne. Stéphanie a pris quelques minutes de retard. Peu importe, pour son patient : aujourd'hui, il ne sortira pas de chez lui.

La plupart des postiers du département ont décalé leur prise de service. Tout s'organise heure par heure. Les commerces tournent au ralenti. "Aujourd'hui, on a sept annulations de rendez-vous à cause du verglas. Donc, il est temps que le soleil revienne", se plaint une coiffeuse.

Pour les chauffeurs routiers comme Allan, la journée va être calme et c'est rare. Il ne prendra pas le volant, parce que la circulation des poids lourds est interdite en Seine-Maritime : "On va cuisiner avec les enfants, on va faire des petits gâteaux, et on verra pour la suite de la journée !" La neige devrait tomber aux alentours de seize heures ce mercredi 17 janvier. Météo-France prévoit entre sept et quinze centimètres par endroits.