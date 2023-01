VIDÉO - Tempête Gérard : des rafales à 160 km/h, 75.000 clients privés d'électricité

Le Cantal et la Lozère sont par ailleurs placés aussi placés en vigilance orange, pour une alerte neige et verglas, suite à des chutes de neige qui ont débuté dans la nuit sur le Massif central, qui tiennent au sol à partir de 600 à 800 m d'altitude. Dans le Cantal spécifiquement, des précipitations soutenues sont en cours, et "le vent de Sud-ouest est marqué en montagne, atteignant 90-100 km/h sur les points les plus exposés vers 1400-1500 m d'altitude", note Météo-France.

Elle prévoit d'ores et déjà de lever ses alertes orange pour mardi. Plus aucun département ne devrait être concerné par la vigilance, à part le Cantal et la Lozère, toujours pour neige et verglas, et la Corse-du-Sud qui risque d'être placée en alerte vagues et submersion.