VIDÉO - Alerte météo dans les Alpes-Maritimes : des secteurs évacués, de nombreux sites fermés

Autre conséquence de ce niveau d'alerte maximum, l'ensemble des établissements scolaires, universités comprises, seront fermés pour la journée de vendredi, a annoncé ce jeudi la préfecture du département. A Nice, les élèves d'un lycée hôtelier sont ainsi invités à rester chez eux en sécurité. "On n'a pas vraiment le choix pour se protéger. On restera chez nous au chaud", acquiesce une étudiante. Sa voisine semble plus inquiète. "Est-ce qu'on est en alerte, mais juste, il va pleuvoir fort ou est-ce qu'il va vraiment y avoir des dégâts ?", interroge-t-elle.

Avec 250 mm de précipitations attendues, la préfecture appelle les habitants à la plus grande prudence et vient de lancer des opérations d'évacuation dans les secteurs les plus vulnérables déjà touchés par la tempête Alex il y a trois ans. Par exemple, dans la vallée de la Roya, le village de Tende a ouvert dès ce jeudi soir un gymnase et une salle des fêtes pour accueillir toutes les personnes menacées par ces intempéries. "Depuis 15 h, on a contacté toutes les personnes qui sont en situation fragile, s'il y a de nouveau une crue soudaine", souligne le maire Jean-Pierre Vassallo.