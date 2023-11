VIDÉO - Alerte rouge aux crues : les images du Pas-de-Calais en proie aux inondations

"L'eau venait de partout", s'exclame Frédéric, habitant d'Hesdigneul-lès-Boulogne (Pas-de-Calais). C'est la deuxième fois que le cours d'eau déborde et inonde la commune. Il peine à avancer dans une habitation, l'eau lui arrivant au-dessus des chevilles. Sa fille a récemment emménagé dans cette maison avec sa famille. "C'était monté jusqu'à sept-huit centimètres au-dessus des pieds", constate-t-il, interrogé dans le reportage en tête de cet article. "On n'aime pas voir ses enfants dans la peine et dans la détresse, même si cela reste matériel, c'est un pincement au cœur", se désole le riverain.

Quelques jours après des inondations liées à la tempête Ciarán, le Pas-de-Calais a été placé lundi 6 novembre en vigilance rouge en raison d'une "crue exceptionnelle" attendue sur le fleuve côtier Aa, entraînant la fermeture des écoles dans 33 communes. Dans cette maison montrée dans le reportage ci-dessus, les précautions avaient été prises, les objets ayant été placés en hauteur. L'eau est pourtant montée à plus de quinze centimètres.