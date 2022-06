Alerte rouge canicule : des mesures exceptionnelles

Des mesures exceptionnelles sont prises. Les écoliers et les collégiens ne sont pas obligés d'aller en cours. A Poitiers (Vienne), où il fera plus de 40 °C ce vendredi après-midi, les parents ont eu pour consigne de garder les enfants chez eux. Canicule extrême, voilà ce que signifie l'alerte rouge. A ces niveaux de température, toute personne, même jeune et en bonne santé, peut subir un coup de chaleur si elle ne prend pas de précautions. "Ce matin, on avait 64 élèves présents au collège. Cela correspond à environ 10% de l'effectif. Jeudi, on a eu des passages à l'infirmerie avec des élèves qui avaient beaucoup plus de difficultés", a affirmé un responsable.