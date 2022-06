Alerte rouge canicule : ruée sur les plages de l'Atlantique

En plus de faire attention au coup de chaud, il faut aussi se méfier de l'océan. En effet, les courants sont très forts et la plage n'est pas surveillée le matin. À 11h30, les sauveteurs se mettent en place avec une recommandation pour éviter les chocs thermiques : ne pas se lever de la serviette où on était en plein soleil et plonger dans l'eau. "On essaie de recadrer les gens et de leur expliquer pourquoi il ne faut pas se baigner là. C'est important", précise Vincent Batailler, maître-nageur sauveteur.