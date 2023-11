VIDÉO - Inondations dans le Pas-de-Calais : cet agriculteur n'a rien pu faire pour sauver ses veaux

Sur la commune de Frencq, plusieurs agriculteurs ont assisté, impuissants, à la montée des eaux. Olivier, lui, n'a pas perdu de bétail, mais ses vaches et ses veaux sont toujours bloqués dans un mètre de boue. Ils risquent l'hypothermie. "Ils vont mourir à cause du froid parce qu'ils ne se sont pas couchés depuis hier et là, ils sont dans la boue. Il faut qu'on vide tout ça", explique Olivier Merlot.