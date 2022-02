Alerte rouge : comment la Réunion se prépare à l'arrivée du cyclone Batsirai

Toutes les écoles et les crèches ont été fermées dès ce mercredi, et la préfecture a appelé les habitants à "se mettre à l'abri d'ici 19H00", et à "ne sortir en aucun cas" ensuite. La circulation sera interdite, sauf pour les services de secours ou participant à la gestion de crise, selon les termes du plan Orsec Cyclones. L'alerte rouge, déclenchée ce soir, est le troisième degré des alertes cycloniques, qui en compte quatre. L'aéroport de Saint-Denis fermera également ses portes dans l'après-midi, et plusieurs avions ont décollé plus tôt que prévu. "Je devais partir ce soir à 21h, et ça a été avancé à 11h20 ce matin", témoigne un passager rencontre par l'équipe de TF1.