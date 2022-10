VIDÉO - Plus précoces et mieux ciblées : découvrez les nouvelles alertes Météo-France

Par ailleurs, les cartes elles-mêmes seront affinées. "Aujourd'hui", poursuit Sylvain Mondon en les montrant sur ordinateur, "l'ensemble du département concerné par une alerte avalanche est coloré en orange, alors que dans la future production, on pourra distinguer le niveau de danger pour chacun des massifs". Une précision qui aurait peut-être permis aux Mura de comprendre à temps que leur village de Codognan serait dans la zone la plus critique de l'épisode cévenol attendu sur le Gard.

Pour le moment cependant, ce zoom à une échelle plus fine n'est valable que pour les risques de vagues-submersion et avalanches. Plus tard, ce dispositif sera étendu aux autres risques : vents violents, orages ou encore canicule. Cette nouvelle carte vigilance sera utilisée début 2023 dans les bulletins météo et dans les journaux.