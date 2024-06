Dans les Alpes-Maritimes, les températures remontent mais cela contraste avec les montagnes de neige que l'on trouve sur les sommets. Le déneigement du col de la Bonette vient seulement de se terminer après 35 jours de travail. Cette route, la plus haute d'Europe, est essentielle dans le massif du Mercantour.

Mètre après mètre, la fraise creuse la neige pour enfin finir de dégager la route. "Il faut y aller doucement. On a commencé le 8 avril, on a eu des conditions climatiques compliquées. De temps en temps, il a reneigé", confie Thomas Rapuc, chef d'équipe au service des routes de Saint-Étienne-de-Tinée. Ce qui a compliqué la tâche cette année, c'est la quantité de neige exceptionnelle, la plus importante depuis 20 ans. Bien que nous soyons en début juin, les murs de neige atteignent encore 4 à 6 mètres de haut. Au total, on compte 11 mètres de neige cumulée.

Pour en venir à bout, il a fallu se mobiliser. "On a mis plus de moyens. On a fait des amplitudes horaires pour les équipes qui travaillaient beaucoup plus large. La commune du département voisin est venue nous prêter main forte", explique Michel Turco, directeur général adjoint.

Six engins spécialisés se sont relayés pour 35 jours de travail. Le résultat, vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article : une route dégagée. Le col n'ouvre finalement qu'avec deux semaines de retard par rapport aux autres années. Touristes et habitants sont au rendez-vous. À 2 800 mètres d'altitude, la route la plus haute d'Europe est un trait d'union entre la vallée de la Tinée et la vallée de l'Ubaye.

Dans le village de Saint-Étienne-de-Tinée, l'ouverture de la route était très attendue. "C'est une très bonne nouvelle. C'est notre poumon économique, on est un petit peu enclavé donc dès que le col de la Bonette ouvre, il y a du passage, on travaille", s'enthousiasme Gladys Grosso, propriétaire du "Rigalivou".

La route devrait rester ouverte jusqu'aux premières neiges début novembre. Plus de 100.000 véhicules empruntent cette route chaque année.