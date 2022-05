VIDÉO - Alpes-Maritimes : un tourbillon de poussière de plusieurs mètres de haut observé samedi

Appelés "dust devil" aux États-Unis et "willy-willies" en Australie, où ils peuvent parfois devenir très violents, ces phénomènes sont très peu courants de notre côté de l'Atlantique. Spectaculaires, ils se produisent quand le temps est chaud et ensoleillé. Plus précisément, lorsque l'air sec et instable entre en rotation et soulève la poussière ou le sable du sol. Ce début de printemps dans l'Hexagone, très chaud, est donc particulièrement favorable à ces mini tornades.