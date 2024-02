"Habituellement, on est sur les pistes" : à Annecy, des vacances d'hiver par météo de printemps

De nombreux vacanciers ont du adapter leurs activités aux températures printanières. Tout comme leur garde-robe. C'est notamment le cas à Annecy où la marche et le vélo remplacent le ski normalement de circonstances.

Peut-on encore parler de vacances à la neige avec ces températures printanières ? A Annecy, où le thermomètre affiche dix degrés dès 10h, certains vacanciers se posent la question.

"C'est un peu effrayant pour les stations de ski", expliquent dans le reportage en tête de cet article Marie-Annick et Christian, venus en camping-car du Pas-de-Calais, tout en se disant pas vraiment surpris. "Ca fait deux-trois ans qu'on vient. Et à cette période-ci, on a souvent du beau temps comme aujourd'hui. Ça devient la norme", expliquent-il.

"Habituellement, on est plus sur les pistes. Mais là, c’est une année un peu exceptionnelle niveau enneigement, donc on se rabat sur les vélos", abonde un skieur qui, faut de neige, a du s'adapter.

La douceur printanière donne également du travail aux jardiniers de la ville, alors que les premières tulipes de la saison sont déjà de sorties.