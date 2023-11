VIDÉO - Après Ciarán, Domingos a violemment frappé la côte Atlantique

Des débris projetés à plusieurs mètres dans les airs. Toute la nuit de samedi à dimanche, les rues de La Rochelle (Charente-Maritime) ont été traversées par de puissantes bourrasques. Face à la force du vent, une quarantaine d’arbres ont cédé, dont un qui a terminé sur une voiture. Les arbres encore debout ont été fragilisés. Certains menacent de tomber à leur tour.

La Charente-Maritime est l’un des départements les plus touchés par la tempête Domingos. En plein centre de Rochefort, un carrousel n’a pas résisté à des rafales à plus de 140 km/h. Ce dimanche, dans la matinée, le propriétaire du manège ne cache pas son désarroi devant les dégâts. "Ça m'embête énormément parce que c'est un ménage qui est dans la famille depuis plus de 100 ans… Franchement, ça me chagrine" nous explique désabusé le propriétaire, Jonathan Dubois.