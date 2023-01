Après des mois de sécheresse record, la Californie victime de 4 tempêtes en dix jours

Près de 50 000 évacuations, notamment dans la région de Santa Barbara, résidence de nombreuses stars comme le Prince Harry ou la célèbre présentatrice Ellen DeGeneres. Dans la capitale, Sacramento, les vents ont causé de gros dégâts dans le centre-ville. Dans les montagnes californiennes, c'est la neige qui est tombée en abondance, plus de 3 mètres. Et dans tout l’État, plus de 250 000 foyers et entreprises étaient sans électricité ce mardi matin.