Après l'orage de grêle, les Eurockéennes ont du mal à rouvrir

Il aura suffi d'un quart d'heure pour plonger un camping de festival dans le K.O. Encore ce vendredi matin, des arbres arrachés gisaient au sol, des dizaines de tentes envolées et écrasées par la force du vent. Des amies peinent à réaliser la violence de l'orage. "Quand on a mis la tête en dehors de la tente et quand on a vu le nombre d'arbres qui étaient tombés, on s'est vraiment dit qu'on avait eu de la chance", dit l'une d'entre elles.