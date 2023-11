VIDÉO - Après la tempête Ciarán, le long et fastidieux travail d'Enedis pour rétablir le courant

Les camions bleus d'Enedis sillonnent la campagne sur des routes, parfois encore encombrées. Un peu moins d'une semaine après la tempête, le travail des techniciens n'est pas encore achevé. Arrivé sur place, il faut sécuriser en priorité l'opération, et là encore, cela peut prendre du temps.

Un peu plus tôt dans la matinée de mercredi, la journée d'Alexis Chatelain, chef de cohorte à Enedis Bourgogne, a commencé au moment du petit-déjeuner car il fallait impérativement prendre des forces. "Les journées sont longues. On n'est pas sur un sprint, on est vraiment sur une course de fond", dit-il. Depuis une semaine, son équipe de 24 techniciens a quitté la Bourgogne. Onze heures de route en camion, pour venir en renfort en Bretagne.