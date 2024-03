Après le déluge : les naufragées du Nord

DOCUMENT – Les deux vagues d'inondations de novembre 2023 et de janvier 2024 laissent des dizaines de maisons insalubres, voire inhabitables dans la commune de Blendecques, près de Saint-Omer. Que vont faire les habitants, partir ou rester ?

Blendecques, 5 000 habitants, est l’un des villages les plus touchés par les crues historiques de novembre 2023 et janvier 2024. Près de 800 habitations ont été évacuées en pleine nuit. Parfois situés en dessous du niveau de la mer, les territoires autour de Saint-Omer avaient toujours composé avec le risque d’inondation. Des digues et des canaux d'évacuation devaient protéger ces terres, gagnées sur la mer. C’était sans compter le dérèglement climatique.

Sur l'îlot, presque tous les habitants veulent partir, neuf pavillons sur dix. Ils se sont réunis en association pour obliger l’État à racheter leur maison au prix d’avant l’inondation. C’est le dispositif Barnier prévu en cas de catastrophes naturelles. Pour l’activer, il faut prouver que le coût des travaux serait supérieur à la moitié de la valeur de la maison.

Les maisons éligibles par le fonds Barnier pourraient être rasées. Grâce à l'indemnisation, leurs propriétaires pourraient recommencer une nouvelle vie ailleurs. Certains fuient devant la force de la nature, d’autres essaient encore de la contenir. Le nord comptera, peut-être bientôt, ses premiers réfugiés climatiques.

