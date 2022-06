Toitures dévastées par les grêlons : le temps des réparations et des assurances à Vichy

Une nacelle, des artisans et des tuiles neuves, voilà ce que réclament en ce lundi de Pentecôte des centaines d'habitants de Vichy. Dans ce quartier, l'orage de grêlons a dévasté toutes les toitures. Seulement, ces couvreurs manquent de bras pour réparer : "On essaie de faire au mieux, mais on ne peut pas être partout... on est deux, donc on ne peut pas tout faire".