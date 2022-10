Après les tornades : quelle indemnisation pour les sinistrés ?

Pour surmonter l'épreuve, Ariane et Gérard ont besoin d'être rassurés. Leur premier réflexe est de contacter Charlélie Hainaut, leur assureur depuis des années. "Vous allez être appelés aujourd'hui, maximum demain, pour que la compagnie puisse mandater un expert et puisse venir constater les dégâts pour qu'on puisse accélérer l'indemnisation au plus vite", les a-t-il rassurés.