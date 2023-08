VIDÉO - Avec la canicule, des vendanges de nuit pour fuir la chaleur

À quelques kilomètres, il a fallu attendre les premiers rayons du soleil pour vendanger à la main. À 11h, sur cette parcelle, il fait déjà 40°C et un soleil de plomb. En 40 ans de métier, un vendangeur nous confie n'avoir jamais travaillé dans de telles conditions. "On a connu des périodes chaudes mais pas comme ça. Là, c'est vraiment exceptionnel", nous dit-il.

Pour éviter aux vendangeurs de travailler dans l'après-midi et donc de risquer un "coup de chaud", l'idée est de commencer plus tôt pour finir plus tôt, ce qui va permettre de préserver les effectifs pour tenir jusqu'à la fin de vendanges. "Nous, on est parti pour 12 jours de récolte donc on est obligé d'adapter nos conditions de travail. On fait des plages horaires de 6 heures de travail. On commence à 7h le matin", nous détaille Boris Castant, viticulteur à la cave coopérative de Rauzan. Comme chez Mathieu Mercadier, la récolte commencera ici aussi de nuit la semaine prochaine.