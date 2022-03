Avec le retour du froid, les agriculteurs s'inquiètent

En 2021, Emmanuel Dalle, arboriculteur de Saulty (Pas-de-Calais), a perdu 60% de sa production de poires et de pommes début avril. Cette année 2022, il s’est équipé avec des bougies notamment. Il commence à les placer le long de ses vergers. En fin de semaine, les températures vont chuter en dessous de zéro. Un danger pour tous les arbres fruitiers. Une course contre la montre est lancée dans les vergers. Il faut nourrir les fleurs avec des oligo-éléments et surtout désherber les pieds pour mettre la terre à nu afin que sa chaleur monte jusqu’au bourgeon. Une technique qui permet de gagner quelques précieux degrés.