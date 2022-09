Averses et vents violents : la météo de ce lundi 26 septembre

La Chaîne Météo met en garde les habitants des régions Bretagne et Hauts-de-France en déclarant que l’imperméable sera l’outil indispensable de votre matinée avec de fortes pluies et un ressenti qui dépassera très rarement 12 degrés. Le vent d'ouest à nord-ouest atteindront 60 à 70 km/h sur les côtes de Manche, il faiblira en toute fin de journée. Il sera également soutenu sur le littoral méditerranéen ainsi que sur les caps corses, atteignant 60 à 70 km/h, voire 80 à 90 sur les zones les plus exposées.

Les températures minimales seront assez homogènes dans l'intérieur du pays, se situant entre 7 et 10 degrés, entre 11 et 13 sur la façade atlantique et les côtes de Manche, entre 13 et 16 sur le littoral méditerranéen. Les maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés, mais atteindront 22 à 24 sur le rivage de la Grande Bleue.