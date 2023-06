VIDÉO - Intempéries : dix jours de violents orages dans le sud de la France

À 60 kilomètres plus au nord-est, le Mont-Ventoux (Vaucluse) et sa beauté lunaire sont plongés dans une atmosphère presque hivernale. Bien plus à l'ouest, à Espérausses, dans le Tarn, les pluies diluviennes ont également surpris les habitants. Un sinistré a dû parer au plus pressé pour éviter que l'eau entre dans sa maison. Les pompiers du Tarn ont répondu présents sur une trentaine d'interventions.