VIDÉO - Avions cerclés d'eau, brasse en pleine rue... Les images impressionnantes des pluies diluviennes en Floride

Les images témoignent de la puissance du phénomène météo et de l'ampleur des dégâts. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la Floride, jeudi 13 avril, provoquant des inondations extrêmes dans la métropole de Miami et contraignant les autorités à fermer les écoles et, au moins jusqu'à vendredi matin, l'aéroport international de Fort Lauderdale.

Dans cette ville de 180.000 habitants située au nord de Miami, ce sont plus de 635 mm d'eau qui se sont déversés en 24 heures, selon les services météorologiques américains, soit bien plus que le record d'avril 1979, qui était de 370 mm.