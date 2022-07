Bassin d'Arcachon : les vacanciers inquiets

Ce mercredi après-midi au lac de Cazaux, à quelques kilomètres du foyer de l'incendie, les vacanciers tentent d'oublier la fumée qui progresse au-dessus de leurs têtes. Plus au Nord, les plages de la commune ont été fermées et les routes d'accès barrées. Dans ce camping, la colonie de vacances se termine avec deux jours d'avance. Noé Prade, animateur de colonie de vacances, avoue vouloir éviter le stress d'une évacuation aux enfants. Ainsi, il les aide à ranger toutes leurs affaires et rentrent avec eux. Cela écourte bien évidemment le séjour, mais pas le choix, face à ce risque d'évacuation.