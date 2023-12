VIDÉO - Beaulieu-sur-Mer : "exceptionnel" soleil d'hiver

Sur la Côte d'Azur, le soleil était au rendez-vous ce jeudi matin, avec des températures particulièrement douces. "Magnifique"," exceptionnel"... un régal pour les habitants du sud.

Un peu avant huit heures, le soleil débute son spectacle. Les premiers rayons transpercent les nuages et viennent se refléter sur la mer. Chaque matin, Gill est aux premières loges. "C'est exceptionnel", nous confie-t-il.

Sur la Côte d'Azur, le soleil d'hiver se décline en une multitude de couleurs, de l'orange éclatant au rouge. Ici, les matinées sont embrasées, rien de mieux pour commencer la journée du bon pied. "C'est ce qui nous réveille de bonne humeur. Tous les jours, c'est différent (...) c'est magnifique", rapporte un habitant dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Une cure de jouvence

Le mercure affiche 14°C, l'eau est à 13°C. Sur la plage, à Nice (Alpes-Maritimes), Noël, 90 ans, est le doyen des baigneurs. Chaque matin, il pique une tête. C'est sa cure de jouvence. "On rigole entre copains, on joue au ballon... qu'est-ce que vous voulez de plus ?", nous explique-t-il. Ce jeudi matin, on a peut-être percé un mystère. Il en faut peu pour être heureux, juste prendre le temps de contempler le ciel.