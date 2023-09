VIDÉO - Après les orages dans la Drôme, l'heure est au nettoyage et à la réparation des dégâts

Dans un lotissement, d'autres ont vu des coulées de boue envahir leurs maisons. L'heure est désormais au nettoyage. Face à l'ampleur des dégâts, une mère de famille sinistrée, interrogée par le 20H de TF1 à Anneyron, est débordée et ne sait pas vraiment par où commencer. Les amis et la famille sont venus donner un coup de main en attendant l'intervention des experts et l'indemnisation des assurances.