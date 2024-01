VIDEO - Belal : comment expliquer la puissance de ce cyclone ?

Selon Météo-France, le cyclone Belal pourrait marquer l'histoire de l'île de La Réunion. Et pour cause : l'alerte violette n'avait jamais été déclenchée. Comment expliquer ce phénomène si puissant ?

L'alerte violette a été levée lundi sur l'île de La Réunion, permettant aux secours d'intervenir et d'évaluer les dégâts du cyclone Belal. Si cette zone du globe est habituée aux cyclones, avec en moyenne une dizaine recensés chaque année au sud-ouest de l'océan Indien, ce qui est rare, c'est que la Réunion se trouve exactement sur la trajectoire.

Or, il se trouve que le relief caractéristique de la Réunion, avec plusieurs sommets supérieurs à 3000 mètres où les nuages restent bloqués, accentue qui plus est la violence du cyclone. "Ca va renforcer les précipitations sur les hauts, c'est à dire les zones en hauteur où on peut avoir des cumuls qui atteignent 1000 à 1500 mm lors du passage d'un cyclone c'est à dire ce qui tombe en une à deux années sur la région parisienne", détaille dans le reportage en tête de cet article Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France.

Quid du réchauffement climatique ?

Qu'en est-il du réchauffement climatique ? Si selon une experte sollicitée par TF1, ce dernier ne contribue pas à accentuer la fréquence ces cyclone, il favorise en revanche des pluies et des vents plus violents.

"Le cyclone tire son énergie de l'océan donc l'océan va être en moyenne plus chaud donc les cyclones vont être plus intenses", explique Françoise Vimeux, climatologue à l'institut de recherche pour le développement. Et de poursuivre : "ensuite on sait que dans une atmosphère plus chaude, on peut mettre plus d'eau donc en fait ces monstres météorologiques vont contenir beaucoup plus d'eau et les pluies vont être beaucoup plus volumineuses".

C'est ce facteur qui fait craindre à Météo France le cyclone le plus grave depuis dix ans sur l'île. Pour rappel, Belal a longé la côte nord avant de prendre la direction de l'Île Maurice et s'éloignera ensuite vers le sud-est, en perdant progressivement de son intensité. Mais la vigilance reste pour l'heure de mise et les prochaines heures seront cruciales. En effet, ce lundi matin, l'œil du cyclone est passé sur l'île. Il s'agit d'une "tête d'épingle" dans laquelle il n'y a ni vent, ni pluie, autrement dit une période de calme trompeur avant le plus dur. Les perturbations attendues s'accompagnent de vents à 200 km/h et de pluies intenses créant des inondations, et avec elles, des glissements de terrain.