Bihucourt : un village dévasté en quelques minutes

Dehors, les pylônes sont à terre, les câbles arrachés. Pour rétablir l’électricité, les équipes d’Enedis se relaient au milieu des décombres depuis ce lundi matin. Tout autour, les maisons encore debout sont fragilisées et risquent de s’effondrer. Bihucourt ressemble à une terre interdite : personne n’y entre à part les techniciens, les pompiers et les habitants. À l’extérieur, les gendarmes contrôlent les accès pour éviter les vols et les pillages.