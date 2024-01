"On a mis la bougie" : 10.000 foyers privés d'électricité dans le Val-de-Marne

10.000 foyers sont privés d'électricité dans le Val-de-Marne depuis mercredi soir. Sans chauffage, les habitants ont sorti les couvertures, les pulls et les bougies.

Près de 10.000 foyers du Val-de-Marne étaient privés d'électricité depuis mercredi 10 janvier, et ce jeudi matin encore. "On a mis la bougie, on n'avait pas le choix", a raconté un homme au micro de "Bonjour ! La Matinale TF1", dans le reportage visible en tête de cet article. Les communes de Créteil, Ivry, Thiais, Vitry-sur-Seine ont notamment été touchées, ainsi que Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. D'après Enedis, "deux incidents sur le réseau" sont en cause.