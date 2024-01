VIDÉO - Bonjour ! La Matinale TF1 : -4°C au thermomètre, -10°C ressentis… Mulhouse, ville la plus froide de France mardi matin

Ce mardi 9 janvier, Mulhouse décroche la palme de la ville la plus froide de France. Le vent évoluera entre 25 et 30 km/h, pouvant franchir les 55 km/h en rafales.

"Il fait trop froid !", lance un habitant de Mulhouse (Haut-Rhin), où les températures atteignent -4°C ce mardi 9 janvier au matin, pour -10°C ressentis. Selon les prévisions, le vent doit évoluer entre 25 et 30 km/h, soufflant en provenance du Nord-Est. En rafales, il pourrait franchir les 55 km/h. "Il faut bien s'équiper. Moi je suis équipé, évidemment je porte des gants", renchérit un autre habitant, interrogé dans la vidéo en tête de cet article.

Dans le reportage de "Bonjour ! La Matinale TF1" ci-dessus, on peut voir, sur une place située au centre de la ville, l'eau totalement gelée. On remarque notamment des petites stalactites. Un ciel couvert est attendu sur l'ensemble de l'après-midi. La force du vent oscillera toujours aux environs de 25 km/h, tandis que le thermomètre restera stable à -2 °C. Les 45 km/h pourront être dépassés en rafales.

Les habitants rencontrés à Mulhouse attendent impatiemment le dégel qui n'est pas prévu avant demain. La journée de mardi devrait être la plus froide de la semaine dans l'Hexagone, avec des températures ressenties comprises entre -5°C et -10°C sur un vaste tiers nord-est. Les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Calvados, de l'Orne, de l'Eure et de la Manche ont quant à eux été placés mardi matin en vigilance orange neige/verglas, a annoncé Météo-France.