Les bulletins météo, vraiment mieux avant ?

Les conditions météorologiques ont connu une profonde évolution au cours de ces dernières années. Est-ce que les prévisions météo actuelles sont plus fiables et plus précises que celles d'avant ?

Le premier prévisionniste à la "météorologie nationale" à présenter un bulletin à la télévision s'appelait Paul Douchy. Une première qui a eu lieu le 17 décembre 1946. L'idée à l'époque, c'était de dire aux Français, et en particulier les agriculteurs ou le secteur aéronautique, la météo prévue sur la journée pour leur permettre d'organiser leur journée de travail. Jusqu'à la fin des années 70, les bulletins des différents prévisionnistes étaient plutôt sommaires.

C'est dans les années 80 que la météo gagne de l'importance à la télévision, notamment grâce au journaliste de TF1 Alain Gillot-Pétré. Il est le premier à traiter le sujet comme un objet journalistique.

"Bonjour ! La Matinale TF1", ce sont aussi 16 chroniqueurs, des talents maison et de nouveaux visages qui se relaient en plateau autour de Bruce Toussaint et présentent différentes chroniques sur la vie quotidienne, la culture, l’art de vivre, la santé et les grandes tendances : Garance Pardigon, Karima Charni, Christophe Beaugrand, Hélène Mannarino, Jean-Marie Bagayoko, Laurent Mariotte, Anaïs Grangerac, Adrien Gindre, Maud Descamps, Benjamin Muller, Ange Noiret, Vincent Valinducq, Monique Younès, Stefan Etcheverry, Julien Arnaud et Julie Tomeï.