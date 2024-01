Bonjour ! La Matinale TF1 - Vague de froid : pourquoi c'est toujours le bazar sur les routes ?

Ça glisse encore ce vendredi matin sur les routes. Alors la question se pose, les Français sont-ils dépassés par le froid ?

Depuis plusieurs jours, une partie du territoire est touchée par la neige, le froid et le verglas. Des conditions qui font vivre aux Français de grosses galères sur les routes, provoquant notamment des embouteillages monstres, des accidents et autres glissades incontrôlées. Par exemple, jeudi matin, il y avait plus de 1000 km de bouchons à travers le pays, soit plus que pour des départs en vacances.

Mais pourquoi les Français ont autant de difficultés avec des conditions hivernales, alors que la situation des derniers jours est loin d'être cataclysmique ? C'est notamment une question de culture. En effet, nous nous sommes plus habitués aux chutes de neige, spécialement en Île-de-France. De plus, les infrastructures ne sont plus adaptées et les Français n'ont plus les bons réflexes.

