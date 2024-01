Verglas et froid : que risque-t-on si on ne sale pas devant sa porte ? L’éclairage de Maud Descamps

Avec le froid qui s'installe sur la France, les trottoirs sont verglacés un peu partout. Est-ce à vous de saler devant votre porte ? Que risquez-vous si vous ne le faites pas ? Maud Descamps vous explique tout.

La neige s’est invitée, un peu par surprise, cette semaine. Et avec le froid, du verglas se forme sur les trottoirs des villes. En règle générale, ce sont les mairies des communes qui sont chargées de déblayer, déneiger et assurer le salage ou le sablage des trottoirs et les routes, mais que se passe-t-il s’il y a du verglas devant ma porte ? Bonjour ! La Matinale de TF1 nous dit tout.

Déneiger ou ne pas déneiger ?

Dans les grandes villes, la municipalité gère en général le déneigement, mais les propriétaires sont tenus de déblayer les accès aux portes. Pour les petites communes, chaque mairie met en place sa propre règle. Maud Descamps nous explique qu’en l’absence d’arrêté municipal, nous ne sommes pas obligés de déneiger le trottoir situé devant son habitation, car c’est à la mairie de le faire.

En revanche, si une telle décision a été prise par l’édile de votre ville, la responsabilité de saler le trottoir devant la porte de notre habitation nous incombe. Cette obligation s’impose aux personnes au locataire ou propriétaire d’une maison individuelle. Si vous habitez dans une copropriété, c'est le syndic qui a la responsabilité de déneiger et de sabler le trottoir.

L’arrêté est affiché en mairie et peut être consulté sur le site internet de la commune. Par ailleurs, des panneaux peuvent être installés près des habitations pour signaler l’obligation aux habitants.

Que se passe-t-il si je ne déneige pas ?

Le non-respect des mesures de déneigement expose les habitants à une amende de 38 euros. Par ailleurs, si les mesures imposées par l’arrêté ne sont pas respectées, une victime peut engager la responsabilité, du locataire, du propriétaire ou du syndic de copropriété de la maison individuelle ou de l’immeuble en cas d’accident.

S’il n’y a pas d’arrêté municipal, la responsabilité de la ville peut être engagée en cas d’accident. Cependant, celle des riverains également, notamment pour négligence.

Le saviez-vous ?

À Paris, c’est aux riverains de sabler devant leur porte, et ce, depuis un arrêté interpréfectoral qui date de… 1937 et toujours en vigueur ! En effet, les habitants de la capitale avec un accès immédiat à la voie publique ont obligation de déblayer devant chez eux. Et la mairie ne fournit pas le sel ou le sable pour les opérations de déneigements des trottoirs.

Retrouvez la chronique de Maud Descamps dans la vidéo en tête de cet article.