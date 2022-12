Braséros, course à pied : à chacun sa méthode pour accueillir le froid de l'hiver

En Normandie aussi, la neige a tenu. Pour le plus grand bonheur de Sweety et sa maîtresse. Avec deux degrés, au plus fort de la journée, mieux valait marcher avec précaution sur les trottoirs verglacés, on en avait perdu l’habitude. Plus étonnant encore, des images de plage enneigée sur la côte normande. Cette vague de froid devrait se prolonger encore quelques jours.