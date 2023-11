VIDÉO - Après les tempêtes Ciarán et Domingos, les producteurs de tomates craignent une flambée des prix

En Bretagne, les trois quarts des serres de tomate ont été endommagées par la tempête Ciarán. Toute la filière est touchée, des gros producteurs aux petits maraîchers. "Je n'ai plus rien, tout est écrasé et cassé. On ne peut plus rien faire", se désole Sandrine Gawron Nahuet, maraîchère bio à Plougastel-Daoulas (Finistère). Pour elle, les conséquences sont encore plus lourdes, car elle n'était pas assurée et venait juste d'emprunter pour acheter ses équipements. "Je vais quand même payer mon prêt, et je vais sûrement devoir faire un autre prêt pour acheter du matériel", explique-t-elle. Les tomates représentent un tiers de sa production annuelle. Cette année, elle ne sait pas si elle va pouvoir en produire. "Si au mois de mars, je n'ai pas de tunnels (une nouvelle serre, ndlr), c'est toute ma production de tomates, d'aubergines, de concombres, de melons, de pastèques, tous les produits d'été (qui est impactée, ndlr), on aura rien !", nous confie-t-elle, visiblement inquiète.