Météo : quel temps fait-il en France ce samedi 29 janvier 2022 ?

Côté vent, le Mistral et Tramontane seront très atténués. Par contre, un vent d'ouest se lèvera en Manche et donnera des rafales à 60-70 km/h de la Haute-Normandie aux Hauts de France. Au petit matin, on aura entre -3 et 1 degrés du Nord-Est au Sud-Ouest et dans le Centre-Est, 2 à 6 degrés ailleurs et jusqu'à 6 à 9 degrés sur la Bretagne et en bord de Méditerranée.

Les maximales atteindront 4 à 7 degrés du Massif Central au Nord-Est, 7 à 12 degrés ailleurs, jusqu'à 12 à 16 degrés dans le Sud-Est.