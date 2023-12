VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 7 décembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Pas de jaloux : la pluie sera partout aujourd'hui, à l'exception près de la Corse, qui profitera de belles éclaircies. Du côté des températures, il fera très froid le matin sur la partie Est du pays, avec parfois des températures négatives, et des maximales autour de 16°C sur le Pays basque.

De la pluie... et de la pluie. Les précipitations vont dominer ce jeudi dans l'ouest de la France, et seule la Corse restera ensoleillée toute la journée, selon les prévisions de Météo-France. Dans un régime à nouveau océanique et perturbé, des pluies arroseront la Bretagne en matinée, accompagnées par un vent de sud sensible.

Les rafales atteindront 80 km/h à la côte, 60 à 70 dans les terres. Les pluies seront faibles en général, temporairement modérées sur le sud Finistère et le Morbihan. À l'avant, de la Normandie au Sud-Ouest, le ciel sera très voilé.

Sur le Nord et Nord-Est les plaques de grisaille seront nombreuses, mais se dissiperont souvent rapidement, parfois plus difficilement en plaine d'Alsace et Val de Saône.

Sur le Sud-Est le soleil dominera malgré de fins nuages d'altitude excepté des entrées maritimes de nuages bas sur le Roussillon. Le ciel sera dégagé en Corse.

L'après-midi, les pluies progresseront lentement sur la moitié ouest du pays, jusqu'en région parisienne et le midi toulousain en fin de journée. Les pluies cesseront sur la Bretagne, le vent tournera à l'ouest, mais le ciel restera chargé.

Sur l'est du pays, le ciel se couvrira, les pluies arriveront dans la nuit. Sur le Roussillon, les nuages bas s'étendront autour du golfe du Lion. Seule la Corse conservera un bel ensoleillement.

Les températures minimales iront de -4 à 0 degrés sur l'intérieur de la moité Est, de 1 à 5 à l'ouest et au bord de la Méditerranée, autour de 10 sur la pointe bretonne.

Les maximales varieront entre 3 et 8 degrés sur le Nord-Est et les Hauts-de-France, entre 8 et 12 en général ailleurs localement 13 ou 14 près de la grande Bleue et sur le Finistère, jusqu'à 16 degrés sur le Pays basque.