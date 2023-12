VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 6 décembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Moins de pluie et de belles éclaircies sont au programme de la météo de ce mercredi. Il faudra en revanche vous couvrir : les températures ne grimperont pas au-delà de 15°C.

Moins de pluie, mais le froid s'installe. Le temps sera plus calme ce mercredi, mais souvent froid et gris le matin, selon les prévisions de Météo-France.

La journée sera bien ensoleillée, un peu voilée par moments sur les Pyrénées et les régions méditerranéennes. Le mistral soufflera très modérément dans son domaine, les rafales n'excèderont pas 60 km/h en basse vallée du Rhône.

Sur le reste du pays, excepté sur l'ouest de la Bretagne, la matinée sera fréquemment grise et froide avec des brouillards localement denses et givrants sur le nord et l'ouest, quelques averses faibles du Grand Est au nord de l'Auvergne Rhône-Alpes. Il neigera faiblement à partir de 500 à 700 m sur les massifs de l'est.

L'après-midi, de belles éclaircies se développeront en montagne dans les Alpes du nord et en général sur le Sud-Ouest, hormis autour de la vallée de la Garonne où la grisaille pourra être parfois tenace.

En Bretagne, le ciel se couvrira et le vent de sud se lèvera, annonçant une dégradation pluvieuse pour la nuit suivante. Partout ailleurs, le ciel restera très nuageux, avec même quelques bruines sur le nord-est, quelques flocons vers 500 m près des Vosges.

Au lever du jour, excepté en bord de mer et au sud de la Garonne, les températures sous abri seront comprises entre -2 et +2 degrés en plaine, parfois inférieures à -5 degrés dans les vallées alpines et sur le relief enneigé.

Des gelées blanches et localement du regel des chaussées mouillées seront attendus, notamment de la Vendée et du Poitou-Charentes au sud du Limousin. En journée, les températures atteindront 10 à 15 degrés sur le Sud-Est, 8 à 14 de la Bretagne au Sud-Ouest, 4 à 8 ailleurs.