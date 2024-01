VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 19 janvier ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

L'épisode neigeux s'achève, mais le froid demeure : il va faire très froid aujourd'hui en France. Gare aux gelées, généralisées et parfois fortes ce matin sur les deux tiers nord du pays.

Les conditions météorologiques seront plus calmes vendredi dans l'ensemble, mais il fera encore très froid le matin, prévoit Météo-France. Deux départements - Calvados et Orne - sont en vigilance orange en raison du risque de crues.

Vendredi, sur les deux tiers nord de l'Hexagone, les gelées seront généralisées, parfois fortes dans la nuit et au matin, avec des températures souvent comprises entre -2 et -5 degrés, parfois inférieures à -6/-8 sur les zones enneigées. Il faudra être très attentif au phénomène de regel des surfaces mouillées ou enneigées.

Côté ciel, les nuages domineront du quart nord-est à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils se doubleront parfois de brouillards givrants au nord de la Seine et dans le Grand Est. Et il neigeotera encore à basse altitude sur le nord des Alpes. Ailleurs, le soleil fera de belles apparitions.

L'après-midi se poursuivra sous un temps souvent ensoleillé même si des nappes de grisaille pourront résister localement. En revanche, l'ambiance restera bien hivernale avec des températures maximales qui plafonneront entre 1 et 5 degrés en général et resteront parfois négatives à l'est.

Sur le Sud-Ouest, les températures seront en forte baisse par rapport à la veille avec de faibles gelées possibles le matin et pas plus de 3 à 7 degrés l'après-midi. Le ciel sera fréquemment voilé en plaine, chargé et neigeux jusqu'à basse altitude sur le piémont et le relief des Pyrénées. On attend 1 à 3 cm vers 500 m et 5 à 10 cm au-dessus de 800 m.

Sur le pourtour méditerranéen, les températures s'inscriront le matin entre 1 et 6 degrés, 7 à 10 sur la Côte d'Azur. Elles atteindront 6 à 10 en journée, jusqu'à 13 à 15 degrés de Toulon à Nice. Le soleil sera fortement voilé sur les régions du sud-est, la pluie envahira la Corse en soirée. La tramontane mollira, mais le mistral en basse vallée du Rhône et Libeccio sur Balagne et cap Corse atteindront 70 à 90 km/h en rafales.