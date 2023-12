VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 8 décembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Un vrai temps d'automne vous attend ce vendredi, avec une météo maussade et beaucoup de pluie. Du côté des températures, c'est la fraicheur qui va dominer.

Des nuages et des précipitations au programme. Le temps sera pluvieux ce vendredi sur l'est du pays, avec un retour des éclaircies par l'ouest, selon les prévisions de Météo-France. La perturbation qui concernait la veille la moitié ouest du pays arrosera copieusement en matinée une bonne moitié Est du pays.

Elle donnera temporairement en début de matinée des pluies verglaçantes le long des frontières luxembourgeoises et allemandes, des chutes de neige sur les Alpes à partir de 1200 à 1400 m, localement jusqu'à 500m sur le nord des massifs, 800 plus au sud. La limite pluie-neige se situera vers 1400m sur l'est de la chaîne des Pyrénées ainsi que sur le Massif central. Les cumuls de pluies pourront être conséquents du côté du Var et des Bouches-du-Rhône.

Plus à l'ouest, un régime de traîne s'installera, alternant entre éclaircies plutôt sur le quart nord-ouest du pays et passages nuageux porteurs d'averses sur la Nouvelle-Aquitaine. Les averses seront plus fréquentes et soutenues sur le domaine côtier où un coup de tonnerre ne sera pas à exclure. Il neigera sur l'ouest des Pyrénées au-delà de 1300m.

L'après-midi, les précipitations continues ne s'étendront plus que des Alpes au littoral de la région PACA, il neigera au-delà de 1200 à 1400m, localement jusqu'à 900m, les pluies resteront soutenues sur le Var. Sur le reste du pays, les passages nuageux succèderont aux éclaircies. Les trouées seront plus larges de l'intérieur de la Bretagne au Val de Loire. Les averses seront d'actualité sur un bon quart Sud-Ouest du pays, elles seront plus fréquentes des Pyrénées ariégeoises au littoral landais où il neigera à partir de 1300m.

Le vent d'ouest soufflera de 50 à 70 km/h sur la façade atlantique, les Côtes de Manche. La Tramontane ira de 70 à 90 km/h, le vent d'est sur les côtes varoises de 70 à 80.

Les minimales seront proches de zéro ou légèrement négatives sur le Grand-Est, comprises entre 3 et 7 dans l'intérieur du pays, entre 8 et 10 en bords de mer.