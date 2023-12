VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 5 décembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Parapluie de rigueur encore ce mardi : les précipitations vont se poursuivre dans une moindre mesure, avant une amélioration. Quelques flocons pourront faire leur apparition au-delà de 700 mètres du côté du Jura, mais aussi des Pyrénées.

Après la pluie, le beau temps, ou presque ! Une amélioration venue par l'ouest s'imposera ce mardi en cours de journée sur une grande partie du pays, après un début de semaine pluvieux, selon les prévisions de Météo France.

Des Hauts-de-France au Grand Est, la pluie sera encore présente en matinée. Peu d'évolution à attendre l'après-midi, avec encore quelques gouttes et des flocons sur les Vosges et le Jura au-dessus de 500 à 700 mètres.

Dans le Sud-Ouest, la matinée sera encore humide avec quelques gouttes possibles, mais la tendance est à l'amélioration l'après-midi. Il floconnera sur les reliefs des Alpes et du Massif central au-dessus de 600 à 800 m, et vers 1000 mètres sur les Pyrénées.

Sur le pourtour méditerranéen et en Corse, le temps s'annonce ensoleillé, mais venteux. La tramontane et le vent d'Ouest souffleront entre les côtes varoises et la Corse avec des pointes de 60 à 70 km/h.

Sur le reste du pays, la masse d'air s'assèchera et le ciel alternera entre belles éclaircies et passages nuageux. Le vent de Nord-Ouest restera sensible sur les côtes de la Bretagne et d'Aquitaine avec des rafales à 60/70 km/h.

Les températures minimales resteront souvent positives, entre 2 à 5 degrés en général. Il fera plus doux en bord d'océan avec 7 à 9°C. L'après-midi, le thermomètre affichera 8 à 12 degrés à l'Ouest et 12 à 15°C près de la Méditerranée. Températures plus fraîches à l'Est, avec 5 à 8°C.