VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 7 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Quelques brumes seront possibles sur le Nord-Pas-de-Calais en tout début de journée. Sur l'ouest du pays, le voile de nuage sera plus épais. Quelques averses localisées se déclencheront sur les Pyrénées en cours d'après-midi.

Le vent d'autan ne soufflera plus que sur les hauteurs du Tarn.

Au petit matin, on attend entre 11 et 16 degrés sur le Nord-est, 14 à 20 degrés ailleurs. Les maximales seront comprises entre 23 et 28 degrés sur le littoral de Manche, 29 à 34 degrés sur le reste du pays, voire 35 à 37 degrés du Poitou au Centre.