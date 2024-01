VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 15 janvier ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

Un peu de neige, de la bruine, du froid : une météo hivernale est au programme en ce début de semaine. Des gelées et des températures négatives sont prévues dans le nord, tandis que le thermomètre n'excédera pas 16°C dans le sud du pays.

Quelques neiges faibles tomberont lundi matin de l'Ile-de-France au Grand Est, selon les prévisions de Météo-France. Un peu de bruine verglaçante ne sera pas exclue ponctuellement sur le Grand Est.

Par ailleurs, une perturbation s'étendra de la Vendée et des Charentes vers les Alpes du Nord, donnant un peu de neige dans sa partie nord-est, des Alpes vers le Berry, voire la Touraine, où là aussi un peu de bruine verglaçante ne sera pas exclue. Ailleurs, les précipitations seront plus rares, avec une grisaille souvent dominante. Les éclaircies seront plus larges près des côtes de Manche et de la Méditerranée.

L'après-midi, les éclaircies s'élargiront au nord-ouest, tandis qu'un peu de neige restera possible sur le Grand Est et le nord Bourgogne-Franche-Comté.

Sur la moitié sud, nuages et pluie domineront, et la pluie sera plus soutenue de l'Aquitaine au sud Occitanie. Encore un peu de neige tombera de l'Auvergne vers les Alpes du Nord, mais en vallée du Rhône, il s'agira de pluie.

On restera au sec près de la Méditerranée. Le vent d'ouest sera soutenu entre Var et Corse, avec des rafales dépassant 90 km/h sur l'île de Beauté. Au lever du jour, les températures seront moins froides que la veille.

Si les gelées resteront généralisées sur le nord-est (comprises entre -4 et 0°C), elles seront positives sur les littoraux de la Manche, de l'Atlantique, dans le Sud et parfois dans le nord-ouest.

Les maximales s'échelonneront de 1 à 5°C sur les deux tiers nord, jusqu'à 7°C sur la Bretagne. Elles seront comprises entre 8 et 16°C sur le tiers sud.